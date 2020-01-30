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  • 30.01.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:43

'ta izdihamı

'ta için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

Yıllar sonra büyük buluşma!
'ta için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde önünde uzun kuyruklar oluştu.




ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.



Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.



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