Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Kötü gidişin ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane ismi Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Sergen Yalçın ile imzalanan sözleşmeye ait KAP bildirimde herhangi bir mali detayla ilgili bilgi verilmezken, 47 yaşındaki ismin Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.

30.01.2020 16:21 - Son Güncelleme: 30.01.2020 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





