Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...
Kötü gidişin ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane ismi Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Sergen Yalçın ile imzalanan sözleşmeye ait KAP bildirimde herhangi bir mali detayla ilgili bilgi verilmezken, 47 yaşındaki ismin Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.
30.01.2020 16:21
- Son Güncelleme: 30.01.2020 16:21
Beşiktaş Kulübü, KAP yaptığı bildiriminde, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullanmıştı.
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