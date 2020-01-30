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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Kötü gidişin ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, efsane ismi Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Sergen Yalçın ile imzalanan sözleşmeye ait KAP bildirimde herhangi bir mali detayla ilgili bilgi verilmezken, 47 yaşındaki ismin Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu.

30.01.2020 16:21 - Son Güncelleme: 30.01.2020 16:21
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması siyah beyazlı camiada büyük heyecan yarattı.

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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Beşiktaş Kulübü, KAP yaptığı bildiriminde, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Ayrılık süreci sonrası Abdullah Avcı'nın alacaklarının TFF'nin uygulamaya koyduğu harcama limitlerine takılması siyah beyazlı yönetimi sıkıntıya sokmuştu.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Sonrasındaki süreçte sözleşme imzalanan Yalçın'ın alacağı ücret konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan kazanacağı ücret belli oldu! Abdullah Avcı'nın...

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.

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