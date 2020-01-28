Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın, kızı Gianna ile helikopter kazasında ölmesi milyonlarca kişiyi ağlattı. 24 saatte tam 1 milyar kişi, sosyal medyada Bryant'la ilgili etkileşim yaparak bir rekora imza attı. Taziye mesajı yağdı.
Helikopter, kalktıktan kısa süre sonra havada tur atmaya başladı. Pilotunun sis yüzünden dağı göremediği için yere çakıldığı anlaşıldı.
1 MİLYAR KİŞİ BULUŞTU
Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında can vermesi, milyonlarca kişiyi ağlattı. 24 saatte 1 milyar kişi, sosyal medyada Bryant'la ilgili etkileşim yaparak bir rekora imza attı.
NBA'in efsane ismi, uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını giyen, kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte toplam 9 kişinin can verdiği olay tüm ülkelerde yankı buldu.
Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen kaza sonrası, 24 saatte 1 milyar kişi sosyal medya hesaplarından Kobe Bryant'la ilgili etkileşim yaptı. Bu bir rekor olarak tarihe geçti. 3 hafta süren 2015 Copa America, 14 milyar etkileşimle rekor kırmıştı. 168 ülkeden Kobe Bryant için mesaj yağdı.
PİLOTAJ MI SABOTAJ MI!
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı. İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Kazanın en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia edildi. Ancak Ara Zobayan'ın çok iyi bir pilot olduğunu ve pilotaj hatasının ihtimal dışı olduğunu da iddia edenler var. Yaşanan helikopter kazası "Suikast olabilir mi?" sorularını da akıllara getirirken, herkesi yasa boğan ölüm sonrası ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Pilotun kuleyle iletişimi kesildiği anda yere çakıldı.
Sosyal medyada milyonlarca yorum yapıldı. İşte bazıları:
Efsaneler böyle ölürmüş.
Hep sıra dışı bir hayatı vardı. Öyle de öldü.
Çok ağladım be Kobe.
Seni unutmayacağız Black Mamba.
Uykusuz gecelerimizin kahramanı...
Kimi trafik kazasında ölüyor kimi de zengin ama helikopterde. Çok ağladım be Kobe.
Seni asla unutmayacağız Black Mamba.
Seninle basketbolu sevdik. Seninle savaşmayı ve başarmayı öğrendik.
Kobe'nin kızı Gianna da basketbolcuydu.
SHAQUILLE O'NEAL: Kardeşim Kobe ve kızı Gigi'yi kaybetmenin tarifi yok. Sizi çok özleyeceğim. Gigi, kızımla aynı gün doğmuştu.
DONALD TRUMP: Kobe Bryant tüm zamanların en iyilerinden biriydi ve yeni hayatına başlıyordu. Gianna'nın da can vermesi bu anı daha da yıkıcı yapıyor.
BARACK OBAMA: Kobe efsaneydi ve en az o kadar olabilecek ikinci perdeye daha yeni başlıyordu.
MICHAEL JORDAN: Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O küçük kardeşim gibiydi. Harika bir rakipti.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim.
O BİR EFSANEYDİ - TAYFUN ER
Kısaca NBA olarak anılan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi, basketbolun tartışmasız en çok ilgi çeken ve en üst düzey platformudur.
Bu ligin öne çıkan oyuncuları da doğal olarak dünya çapında yıldız olurlar.
Bazıları ise sadece yıldız da değil efsane olarak anılırlar. Kobe Bryant da kendi oynadığı dönemin yani 1996- 2016 arasının efsane ismidir. 23 Ağustos 1978'de Philadelphia'da doğdu. Babası Jack Bryant ve dayısı John Cox NBA'de oynamış basketbolculardı. Doğumundan kısa bir süre önce anne ve babası, gittiklerinde bir restoranda Kobe isimli Japon bifteğini çok beğenince, babası "Oğlum olursa adını Kobe koyacağım demişti. İki kız çocuktan sonra doğan oğluna Kobe adını verdi. Babası İtalya'ya transfer olduğunda 6 yaşındaydı ve 13 yaşına kadar İtalya'da kaldı. İtalya yıllarında futbolcu olmak istiyordu.
Dedesinin gönderdiği basketbol videokasetleriyle koyu bir Los Angeles Lakers taraftarı ve Magic Johnson hayranı olmuştu. NBA'de oynamak için yapılan seçmelerde şimdi adıyla New Orleans Pelicans tarafından 13. sırada draft edildiğinde 18 yaşını doldurmasına 2 ay vardı. Üniversiteler liginde oynamadan draft edilen en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Los Angeles Lakers menajeri, genç Kobe'yi çok beğenmişti. Sırp oyuncu Divac'ı vererek Kobe'yi aldı. İtalya'dayken taraftarı olduğu Milan'da en sevdiği futbolcu olan D'Antonini'nin forma numarası olan 8'i seçti. Lakers'ta yıldızlaştıktan sonra 24 numaralı forma giymeye başladı. Bunun nedeni üzerine çok tevatür vardır ama işin gerçeğini Kobe dışında kimse bilmiyor.
Kobe'nin, Lakers'ta oynamaya başladığı yıl Shaquille O'Neal de takıma gelmişti.
Arkasında Koç Phil Jackson da gelince Lakers efsanesi doğmaya başladı. Takımı üç yıl arka arkaya şampiyon yaptılar. Ne var ki Kobe ve Shaq, düşmanlık derecesinde birbiriyle geçinemiyordu. Shaq'a da takımdan ayrılmak düştü. Uzun yıllar sonra bu kavga için Shaq "Kobe haklıydı.
Özür dilerim. Ne var ki bir yerde iki kral olmazdı" diyecekti. 2006'da Toronto Raptors'a karşı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta ikinci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. Kobe, Lakers tarihinde 33.643 sayı ile en çok sayı atan isimdir. 5 Şampiyonluk yaşadığı, 18 kez All-Star'a seçildiği basketbol hayatında, 20 Yıl boyunca tek takımın formasını giymesi de bir başka NBA rekoru olmuştur.
Kobe basketbolu bırakınca Los Angeles ekibi de 8 ve 24 numaralı formaları bir daha giyilmemek üzere müzesine kaldırdı.
Helikopter, kalktıktan kısa süre sonra havada tur atmaya başladı. Pilotunun sis yüzünden dağı göremediği için yere çakıldığı anlaşıldı.
1 MİLYAR KİŞİ BULUŞTU
Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında can vermesi, milyonlarca kişiyi ağlattı. 24 saatte 1 milyar kişi, sosyal medyada Bryant'la ilgili etkileşim yaparak bir rekora imza attı.
NBA'in efsane ismi, uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını giyen, kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte toplam 9 kişinin can verdiği olay tüm ülkelerde yankı buldu.
Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen kaza sonrası, 24 saatte 1 milyar kişi sosyal medya hesaplarından Kobe Bryant'la ilgili etkileşim yaptı. Bu bir rekor olarak tarihe geçti. 3 hafta süren 2015 Copa America, 14 milyar etkileşimle rekor kırmıştı. 168 ülkeden Kobe Bryant için mesaj yağdı.
PİLOTAJ MI SABOTAJ MI!
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı. İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Kazanın en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia edildi. Ancak Ara Zobayan'ın çok iyi bir pilot olduğunu ve pilotaj hatasının ihtimal dışı olduğunu da iddia edenler var. Yaşanan helikopter kazası "Suikast olabilir mi?" sorularını da akıllara getirirken, herkesi yasa boğan ölüm sonrası ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Pilotun kuleyle iletişimi kesildiği anda yere çakıldı.
Sosyal medyada milyonlarca yorum yapıldı. İşte bazıları:
Efsaneler böyle ölürmüş.
Hep sıra dışı bir hayatı vardı. Öyle de öldü.
Çok ağladım be Kobe.
Seni unutmayacağız Black Mamba.
Uykusuz gecelerimizin kahramanı...
Kimi trafik kazasında ölüyor kimi de zengin ama helikopterde. Çok ağladım be Kobe.
Seni asla unutmayacağız Black Mamba.
Seninle basketbolu sevdik. Seninle savaşmayı ve başarmayı öğrendik.
Kobe'nin kızı Gianna da basketbolcuydu.
SHAQUILLE O'NEAL: Kardeşim Kobe ve kızı Gigi'yi kaybetmenin tarifi yok. Sizi çok özleyeceğim. Gigi, kızımla aynı gün doğmuştu.
DONALD TRUMP: Kobe Bryant tüm zamanların en iyilerinden biriydi ve yeni hayatına başlıyordu. Gianna'nın da can vermesi bu anı daha da yıkıcı yapıyor.
BARACK OBAMA: Kobe efsaneydi ve en az o kadar olabilecek ikinci perdeye daha yeni başlıyordu.
MICHAEL JORDAN: Kelimeler ne hissettiğimi tarif edemiyor. Kobe'yi çok sevdim. O küçük kardeşim gibiydi. Harika bir rakipti.
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim.
O BİR EFSANEYDİ - TAYFUN ER
Kısaca NBA olarak anılan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi, basketbolun tartışmasız en çok ilgi çeken ve en üst düzey platformudur.
Bu ligin öne çıkan oyuncuları da doğal olarak dünya çapında yıldız olurlar.
Bazıları ise sadece yıldız da değil efsane olarak anılırlar. Kobe Bryant da kendi oynadığı dönemin yani 1996- 2016 arasının efsane ismidir. 23 Ağustos 1978'de Philadelphia'da doğdu. Babası Jack Bryant ve dayısı John Cox NBA'de oynamış basketbolculardı. Doğumundan kısa bir süre önce anne ve babası, gittiklerinde bir restoranda Kobe isimli Japon bifteğini çok beğenince, babası "Oğlum olursa adını Kobe koyacağım demişti. İki kız çocuktan sonra doğan oğluna Kobe adını verdi. Babası İtalya'ya transfer olduğunda 6 yaşındaydı ve 13 yaşına kadar İtalya'da kaldı. İtalya yıllarında futbolcu olmak istiyordu.
Dedesinin gönderdiği basketbol videokasetleriyle koyu bir Los Angeles Lakers taraftarı ve Magic Johnson hayranı olmuştu. NBA'de oynamak için yapılan seçmelerde şimdi adıyla New Orleans Pelicans tarafından 13. sırada draft edildiğinde 18 yaşını doldurmasına 2 ay vardı. Üniversiteler liginde oynamadan draft edilen en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Los Angeles Lakers menajeri, genç Kobe'yi çok beğenmişti. Sırp oyuncu Divac'ı vererek Kobe'yi aldı. İtalya'dayken taraftarı olduğu Milan'da en sevdiği futbolcu olan D'Antonini'nin forma numarası olan 8'i seçti. Lakers'ta yıldızlaştıktan sonra 24 numaralı forma giymeye başladı. Bunun nedeni üzerine çok tevatür vardır ama işin gerçeğini Kobe dışında kimse bilmiyor.
Kobe'nin, Lakers'ta oynamaya başladığı yıl Shaquille O'Neal de takıma gelmişti.
Arkasında Koç Phil Jackson da gelince Lakers efsanesi doğmaya başladı. Takımı üç yıl arka arkaya şampiyon yaptılar. Ne var ki Kobe ve Shaq, düşmanlık derecesinde birbiriyle geçinemiyordu. Shaq'a da takımdan ayrılmak düştü. Uzun yıllar sonra bu kavga için Shaq "Kobe haklıydı.
Özür dilerim. Ne var ki bir yerde iki kral olmazdı" diyecekti. 2006'da Toronto Raptors'a karşı maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta ikinci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. Kobe, Lakers tarihinde 33.643 sayı ile en çok sayı atan isimdir. 5 Şampiyonluk yaşadığı, 18 kez All-Star'a seçildiği basketbol hayatında, 20 Yıl boyunca tek takımın formasını giymesi de bir başka NBA rekoru olmuştur.
Kobe basketbolu bırakınca Los Angeles ekibi de 8 ve 24 numaralı formaları bir daha giyilmemek üzere müzesine kaldırdı.
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