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  • 27.01.2020 07:00
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 07:00

Shaquille O'Neal'den helikopter sında hayatını kaybeden 'a duygusal veda

Shaquille O'Neal, helikopter sında hayatını kaybeden için hesabından paylaşım yaptı. O'Neal paylaşımında "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine bağsağlığı diliyorum. Çok köyüm şu an" ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant'a duygusal veda

Kaliforniya'da helikopter sında hayatını kaybeden ile 'ta şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı için hesabından paylaşımda bulundu.

O'Neal'ın Kobe Bryant için yaptığı paylaşımda 'Çok kötüyüm şu an' ifadeleri yer aldı.

İşte Shaquille O'Neal'ın vedası;

Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine bağsağlığı diliyorum. Çok köyüm şu an"


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