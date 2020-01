Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya Trabzonspor'dan sert bir yanıt geldi.

Trabzonspor, resmi internet sitesi üzerinden Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi.

Bordo-mavili takımın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27 Ocak Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Malatyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemesi kararına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara yönelik açıklama yapma gereği doğmuştur.



Öncelikle; Trabzonspor Kulübü olarak Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden 38 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralanan 1466 vatandaşımızın da biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bize ait olmayan sebeplerden ötürü aşağıdaki açıklamayı yapmamız nedeniyle de Elazığ ile Malatya halkından ve tüm Türkiye kamuoyundan özür diliyoruz! Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız, kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri 'ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik.



Kadınların, çocukların, ailesinin üstüne siper olan babaların cenazeleri enkaz altından çıkarken bir spor kulübünün bu denli küçülebileceğini tahayyül edemezdik. Yüzlerce insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir nefes için çırpınırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maçta çıkacak kartların, 90 dakika – 120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz! Btc Türk Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağını dile getirmişlerdir.



Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu da, rakip takımın görüşünün ne olduğunu sormuş ve TFF yetkilileri tarafından Adil Gevrek ile yapılan görüşmede, Gevrek'in de müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktörümüz Sayın Hüseyin Çimşir'in görüşünü almış ve Sayın Çimşir, "Biz hazırız ancak her türlü karara da saygı duyarız" demiştir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine "Hassasiyetinizi anlıyoruz, vereceğiniz karara saygı duyacağız" diyerek görüşümüzü belirtmiştir.



Kulübümüzün internet sitesinden de bu yönde açıklama yapılmıştır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından Btc Türk Malatyaspor Başkanı Gevrek, akşam saatlerinde bir televizyon programına bağlanarak – sebebini bilemediğimiz bir biçimde – kendi sözlerini inkâr yolunu seçmiş, karşılaşmanın kulübümüzün talebiyle ertelendiğini ifade etmiş, tek taraflı alınan bu kararın adaletle bağdaşır hiç bir tarafı olmadığı şeklinde şaşkınlık verici açıklamalarda bulunmuştur.



Gevrek'in açıklamalarından hareketle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk etapta öğle saatlerinde organik ve inorganik olarak beslediği sosyal medya trolleri tarafından daha sonra da kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla konu ahlaki sınırları aşan bir boyuta taşınmıştır. Trabzonspor camiası gibi Türkiye'nin gözü ve kalbi 788 artçı depremin olduğu, binlerce vatandaşın çadırlarda sabahladığı Elazığ ve Malatya'da atarken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kalbinin maçta çıkacak kartlarda atması, kamuoyunun da takdir edeceği şekilde büyük bir insaniyet sorunudur! Öyle bir insaniyet sorunu ki teknik direktörleri Ersun Yanal'ın "Trabzonspor maçının iptali doğru.



Orada böyle bir ortamda maç oynamak doğru değildi" şeklindeki açıklamasını 24 saat geçmeden yalanlamaktan çekinmemişlerdir. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, önce Antalya'da kulübümüzü hedef alan saldırgan açıklamaları bugün de sosyal medya – resmi medya organları üzerinden devam eden operasyonel faaliyetleri bize şunu göstermektedir! Trabzonspor – Fenerbahçe karşılaşmasını saha dışına taşıyarak ortamı germek, geçmiş yıllarda olduğu gibi maçı tamamlatmamak ve masa başında kazanmaktır! Ancak hiçbir şey artık dün değildir! Trabzonspor Kulübü olarak, büyük bir hezeyan ve çaresizlik içerisinde bulunan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığını çok iyi anlıyor, hiçbir şart ve koşulda camiamızla beraber bu gerginliğin bir parçası olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Saygılarımızla…"