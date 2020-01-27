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  • 27.01.2020 09:58
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58

puan durumu hareketlendi! 27 Ocak STSL 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

puan durumu, dün oynanan maçların ardından değişikliğe uğradı. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetine imza attı. Galatasaray ise Konyaspor'u 3-0 yenerek bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 3. kazandı. bugün oynanacak Sivasspor-Rizespor maçının ardından yeniden şekillenecek. İşte 27 Ocak Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu hareketlendi!

puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 19. haftası bugün oynanacak Sivasspor - Rizespor maçının ardından tamamlanacak. Bugün oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanan takımlar 3 puan için kıyasıya yarışıyor. tablosu sıralamasına göre bugün Rizespor'u konuk edecek Sivasspor, bir maç eksiğiyle 40 puanla liderlik 1. sırada yer alırken, 37 puanla 2. sırada Fenerbahçe, 36 puana sahip Başakşehir ise 3. sırada bulunuyor. İşte 27 Ocak Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 19. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
1 Sivasspor 18 12 4 2 37 17 20 40
2 Fenerbahçe 19 11 4 4 38 21 17 37
3 Başakşehir 19 10 6 3 36 20 16 36
4 Trabzonspor 18 10 5 3 41 19 22 35
5 Alanyaspor 19 10 5 4 38 18 20 35
6 Galatasaray 19 9 6 4 28 16 12 33
7 Beşiktaş 19 9 3 7 29 26 3 30
8 Göztpe 19 8 5 6 24 21 3 29
9 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 33 26 7 24
10 Gaziantep 19 6 6 7 26 31 -5 24
11 Rizespor 18 7 2 9 19 27 -8 23
12 Denizlispor 19 6 4 9 20 28 -8 22
13 Gençlerbirliği 19 5 6 8 29 34 -5 21
14 Konyaspor 19 4 6 9 16 27 -11 18
15 Antalyaspor 19 4 5 10 18 36 -18 17
16 Kasımpaşa 19 4 3 12 27 42 -15 15
17 Ankaragücü 19 2 7 10 16 36 -20 13
18 Kayserispor 19 2 5 12 18 48 -30 11

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

24 OCAK CUMA

Gençlerbirliği - Gaziantep FK: 1 - 0

25 OCAK CUMARTESİ

Kayserispor - Ankaragücü: 1 - 1

Kasımpaşa - Alanyaspor: 1 - 2

Fenerbahçe - Başakşehir: 2 - 0

26 OCAK PAZAR

Denizlispor - Antalyaspor: 0 - 3

Göztepe - Beşiktaş: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 3

27 OCAK PAZARTESİ

Sivasspor - Rizespor:

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor:

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