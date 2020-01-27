Süper Lig puan durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 19. haftası bugün oynanacak Sivasspor - Rizespor maçının ardından tamamlanacak. Bugün oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanan takımlar 3 puan için kıyasıya yarışıyor. Süper Lig puan durumu tablosu sıralamasına göre bugün Rizespor'u konuk edecek Sivasspor, bir maç eksiğiyle 40 puanla liderlik 1. sırada yer alırken, 37 puanla 2. sırada Fenerbahçe, 36 puana sahip Başakşehir ise 3. sırada bulunuyor. İşte 27 Ocak Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig 19. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Sivasspor
|18
|12
|4
|2
|37
|17
|20
|40
|2
|Fenerbahçe
|19
|11
|4
|4
|38
|21
|17
|37
|3
|Başakşehir
|19
|10
|6
|3
|36
|20
|16
|36
|4
|Trabzonspor
|18
|10
|5
|3
|41
|19
|22
|35
|5
|Alanyaspor
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|20
|35
|6
|Galatasaray
|19
|9
|6
|4
|28
|16
|12
|33
|7
|Beşiktaş
|19
|9
|3
|7
|29
|26
|3
|30
|8
|Göztpe
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|3
|29
|9
|Yeni Malatyaspor
|18
|6
|6
|6
|33
|26
|7
|24
|10
|Gaziantep
|19
|6
|6
|7
|26
|31
|-5
|24
|11
|Rizespor
|18
|7
|2
|9
|19
|27
|-8
|23
|12
|Denizlispor
|19
|6
|4
|9
|20
|28
|-8
|22
|13
|Gençlerbirliği
|19
|5
|6
|8
|29
|34
|-5
|21
|14
|Konyaspor
|19
|4
|6
|9
|16
|27
|-11
|18
|15
|Antalyaspor
|19
|4
|5
|10
|18
|36
|-18
|17
|16
|Kasımpaşa
|19
|4
|3
|12
|27
|42
|-15
|15
|17
|Ankaragücü
|19
|2
|7
|10
|16
|36
|-20
|13
|18
|Kayserispor
|19
|2
|5
|12
|18
|48
|-30
|11
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
24 OCAK CUMA
Gençlerbirliği - Gaziantep FK: 1 - 0
25 OCAK CUMARTESİ
Kayserispor - Ankaragücü: 1 - 1
Kasımpaşa - Alanyaspor: 1 - 2
Fenerbahçe - Başakşehir: 2 - 0
26 OCAK PAZAR
Denizlispor - Antalyaspor: 0 - 3
Göztepe - Beşiktaş: 2 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 3
27 OCAK PAZARTESİ
Sivasspor - Rizespor:
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor:
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