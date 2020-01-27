Cimbom Konya'da şov yaptı... Ligin ikinci yarısına Denizlispor galibiyeti ile başlayan Galatasaray dün de Konyaspor deplasmanında 3-0 kazanmayı başardı. 17. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde, iyi yükselen Falcao'nun kafası Serkan'ın üstüne gitti.
ÖNCE DÜZELTTİ SONRA GOLÜ ATTI
26. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında Falcao önce topu düzeltti. Sonra güzel bir şutla golü attı: 0-1. 39'da bu kez Saracchi servisi yaptı. Emre Akbaba da topu ağlara yolladı: 0-2.
ADEM ÖN DİREKTE BİTİRDİ
51'de Thuram'ın sert şutu çerçeveyi bulmadı. 68'de Sarachhi müthiş bindirdi. Ancak şutu üstten dışarıya gitti. 79'da Galatasaray 3. golü buldu. Mariano kesti, Adem ön direkte bitirdi: 0-3.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Kalan dakikalarda skoru koruyan Cimbom 3 puana uzandı. İlk devreyi Antalya galibiyeti ile bitiren Galatasaray, Denizli ve Konya'yı da yenerek bu sezon ilk kez üç maçlık seri yakaladı.
EMRE AKBABA SERİYİ 3'E ÇIKARDI
Sakatlık sonrası sahalara müthiş bir dönüş yapan Emre Akbaba gollerine devam ediyor. Dün de Konyaspor ağlarını sarsan yıldız futbolcu üst üste 3 resmi maçta da gol atma başarısını gösterdi.
98 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR
Müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao ligde 588 dakikada sahada kaldı. 5 gol atan Kolombiyalı yıldız 98 dakikada 1 kez ağları sarsmayı başardı.
FALCAO: SAKATLIĞIM İÇİN RİSK ALMADIM
Konyaspor maçında sakatlanan Falcao, sağlık durumuyla ilgili, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" diye konuştu.
CİMBOM'DA SAKATLIK ŞOKU
Konyaspor deplasmanında önemli bir galibiyet alan Galatasaray'da buruk bir sevinç var... Çünkü Sarı-Kırmızılılar'da sakatlık şoku yaşanıyor. Gollerine devam eden Radamel Falcao 58. dakikada arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Kolombiyalı yıldızın yerine Adem oyuna girdi. 72. dakikada ise bu kez gecenin bir başka başarılı ismi Saracchi benzer şekilde sakatlandı. İki yıldızın durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.
ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ
G.Saray'ın Kaptanı Muslera, Konya galibiyetinin ardından, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini herkes biliyor. Bunu geçmişte gösterdik. Şampiyonluğun favorisiyiz" diye konuştu.
MARIANO GERİ DÖNDÜ!
Fatih Terim, yeniden lisansı çıkarılan Linnes'in kötü performansı sonrası gözden çıkarıldığı belirtilen Mariano'ya geri dönüş yaptı. Konyaspor deplasmanında ilk 11'de şans bulan Brezilyalı sağ bek, performansıyla bu kez geçen not almayı başardı.
ÖNCE DÜZELTTİ SONRA GOLÜ ATTI
26. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında Falcao önce topu düzeltti. Sonra güzel bir şutla golü attı: 0-1. 39'da bu kez Saracchi servisi yaptı. Emre Akbaba da topu ağlara yolladı: 0-2.
ADEM ÖN DİREKTE BİTİRDİ
51'de Thuram'ın sert şutu çerçeveyi bulmadı. 68'de Sarachhi müthiş bindirdi. Ancak şutu üstten dışarıya gitti. 79'da Galatasaray 3. golü buldu. Mariano kesti, Adem ön direkte bitirdi: 0-3.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Kalan dakikalarda skoru koruyan Cimbom 3 puana uzandı. İlk devreyi Antalya galibiyeti ile bitiren Galatasaray, Denizli ve Konya'yı da yenerek bu sezon ilk kez üç maçlık seri yakaladı.
EMRE AKBABA SERİYİ 3'E ÇIKARDI
Sakatlık sonrası sahalara müthiş bir dönüş yapan Emre Akbaba gollerine devam ediyor. Dün de Konyaspor ağlarını sarsan yıldız futbolcu üst üste 3 resmi maçta da gol atma başarısını gösterdi.
98 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR
Müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao ligde 588 dakikada sahada kaldı. 5 gol atan Kolombiyalı yıldız 98 dakikada 1 kez ağları sarsmayı başardı.
FALCAO: SAKATLIĞIM İÇİN RİSK ALMADIM
Konyaspor maçında sakatlanan Falcao, sağlık durumuyla ilgili, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" diye konuştu.
CİMBOM'DA SAKATLIK ŞOKU
Konyaspor deplasmanında önemli bir galibiyet alan Galatasaray'da buruk bir sevinç var... Çünkü Sarı-Kırmızılılar'da sakatlık şoku yaşanıyor. Gollerine devam eden Radamel Falcao 58. dakikada arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Kolombiyalı yıldızın yerine Adem oyuna girdi. 72. dakikada ise bu kez gecenin bir başka başarılı ismi Saracchi benzer şekilde sakatlandı. İki yıldızın durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.
ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ
G.Saray'ın Kaptanı Muslera, Konya galibiyetinin ardından, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini herkes biliyor. Bunu geçmişte gösterdik. Şampiyonluğun favorisiyiz" diye konuştu.
MARIANO GERİ DÖNDÜ!
Fatih Terim, yeniden lisansı çıkarılan Linnes'in kötü performansı sonrası gözden çıkarıldığı belirtilen Mariano'ya geri dönüş yaptı. Konyaspor deplasmanında ilk 11'de şans bulan Brezilyalı sağ bek, performansıyla bu kez geçen not almayı başardı.
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