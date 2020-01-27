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  • 27.01.2020 08:39
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 08:44

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan 'ın ölümüne ilişkin "Korkunç bir haber" açıklaması

Son dakika haberi... ABD Başkanı , ünlü oyuncusu 'ın helikopter sında hayatını kaybetmesinin ardından ''Korkunç bir haber'' paylaşımında bulundu.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber.'' ifadesini kullandı.

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