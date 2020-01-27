Lyanco için italya seferi

Stoper transferi için gaza basan Galatasaray'da hedef, hedef Torino'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için İtalya'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.
HEDEF KİRALAMAK
Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
HEDEF KİRALAMAK
Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
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