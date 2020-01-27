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Lyanco için seferi

Stoper i için gaza basan 'da hedef, hedef 'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için 'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

Lyanco için italya seferi
Stoper i için gaza basan 'da hedef, hedef 'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için 'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

HEDEF KİRALAMAK
Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

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