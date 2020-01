Beşiktaş yine kayıp... Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra ilk maçına çıkan Kartal İzmir deplasmanında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Böylece arka arkaya 2. yenilgisini aldı. 9'da Soner'in şutunu Karius kontrol etti. 16'da Halil'in ortasında Jerome topa dokunamadı. 22'de Serdar'ın vuruşunda kaleci Karius başarılıydı.







HALİL YENİ STATTA İLK GOLÜ KAYDETTİ

Maçın 25. dakikasında Serdar'ın ön direğe gönderdiği topa dokunan Halil Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 36'da Diaby, Halil tarafından düşürüldü. Kazanılan penaltıyı 38'de Burak gole çevirdi: 1-1. 45+3'te Serdar'ın ortasında Borges skoru 2-1 yaptı.







BURAK 2 NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

İkinci yarının 62. dakikasında Boyd'un vuruşunda top savunmaya çarpıp kaleci Beto'ya gitti. 74'te köşe vuruşunda oluşan karambolden Beşiktaş yararlanamadı. 84'te kaleciyle karşılaşan Burak'ın vuruşunu Beto çıkardı. 90+5'de Burak'ın şutunu Beto çeldi. Maçı Göztepe 2-1 galip bitirdi.



KURAL HATASI İDDİASI

Göztepe'nin 2. golü öncesi hakem Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığı ve maçın tekrar edilebileceği iddia edildi.

Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Hüseyin Göçek'in kural hatası iddiası Göztepe'nin 2. golü öncesinde Boyd'un başına top çarptığı gerekçesiyle oyunu durduran Göçek, maçı topun son bulunduğu yerden başlattı. Değişen kurallara göre sakatlık durumunda oyunun durmasının ardından topa son sahip olan takımın, son olarak topla oynadığı yerden maçın yeniden başlaması gerekiyor. Göçek'in ise kuralı yanlış uyguladığı öne sürüldü.



BEŞİKTAŞ TFF'YE BAŞVURACAK

Beşiktaş'ın Göçek'in bu pozisyonda kural hatası yaptığı iddiasıyla önümüzdeki günlerde TFF'ye başvuracağı öğrenildi.







Beşiktaş, Halil'in Diaby'ye yaptığı hareket sonrası penaltı kazanmıştı. Halil de bu pozisyon için, "Hatalı bir hamle yaptım" dedi.







Necip'e bu pozisyonda penaltı yapıldığı gerekçesiyle Beşiktaşlılar hakeme uzun süre itiraz etti. Hakem Hüseyin Göçek ise 'devam' dedi.



2020'DE SİFTAH YOK

Beşiktaş bu senel ligde 2, kupada 2 olmak üzere yaptığı 4 resmi maçı da kaybetti. Karta l 6 gol atarken kalesinde 10 gol gördü

Kartal için 2020 yılı kabus oldu... Siyah- Beyazlılar bu yıl oynadıkları 4 resmi karşılaşmada da gülemedi. Beşiktaş 2020'de ligde Sivasspor'a Vodafone Park'ta 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kartal dün de Göztepe'ye 2-1 yenilerek ligde son 2 maçı kaybetti. Siyah- Beyazlı takım Türkiye Kupası'nda da Erzurumspor'a her 2 maçta da 3-2 yenilerek kupaya Son 16 Turu'nda veda etti.







BURAK YILMAZ SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Beşiktaş'ın golcü yıldızı özellikle 2. yarı 2 net gol pozisyonundan yararlanamazken taraftardan tepki topladı.

Bu sezon 3. penaltısını gole çeviren Burak Yılmaz buna rağmen 3 net pozisyondan yararlanamadı.



NECİP, Ç.RİZE MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Necip Uysal gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Buna göre Siyah- Beyazlı oyuncu Ç.Rizespor karşılaşmasında oynayamayacak.