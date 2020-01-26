Süper Lig 19. haftasında İzmir'de Göztepe'nin konuğu olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak ligdeki son 5 maçında 4. mağlubiyetini aldı. Göztepe'nin yeni açılan sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Halil ve Borges atarken, konuk ekip Beşiktaş'ın tek golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak
GÖZTEPE 2 - 1 BEŞİKTAŞ
25' Halil, 38' Burak Yılmaz (p), 45+3' Borges
MAÇTAN DAKİKALAR
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