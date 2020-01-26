Süper Lig 19. haftasında İzmir'de Göztepe'nin konuğu olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak ligdeki son 5 maçında 4. mağlubiyetini aldı. Göztepe'nin yeni açılan sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Halil ve Borges atarken, konuk ekip Beşiktaş'ın tek golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak

GÖZTEPE 2 - 1 BEŞİKTAŞ

25' Halil, 38' Burak Yılmaz (p), 45+3' Borges

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