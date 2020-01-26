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  • 26.01.2020 14:56
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 18:48

kan kaybetmeye devam ediyor! 2 - 1 Beşiktaş maç sonu

Süper Lig 19. haftasında İzmir'de 'nin konuğu olan , sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak ligdeki son 5 maçında 4. mağlubiyetini aldı. Göztepe'nin yeni açılan sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Halil ve Borges atarken, konuk ekip Beşiktaş'ın tek golü ise Burak Yılmaz'dan geldi. Bu sonuçla Göztepe puanını 29 yaptı, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Göztepe gelecek hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak, Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig 19. haftasında İzmir'de 'nin konuğu olan , sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak ligdeki son 5 maçında 4. mağlubiyetini aldı. Göztepe'nin yeni açılan sahası Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Halil ve Borges atarken, konuk ekip Beşiktaş'ın tek golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.

İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak

GÖZTEPE 2 - 1 BEŞİKTAŞ
25' Halil, 38' Burak Yılmaz (p), 45+3' Borges

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