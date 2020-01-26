Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Maç sonunda Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması geldi.
''RİSK ALMAK İSTEMEDİM''
Bir rahatsızlık hissettiğini dile getiren Radamel Falcao, ''Devam edip fazla risk almak istemedim. MR'a girip bakacağız ne olacağına.'' ifadelerini kullandı.
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