Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.01.2020 21:47
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 22:02

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

'in 19. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu mücadelenin 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Kolombiyalı yıldız maç sonunda sakatlığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

'in 19. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu mücadelenin 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Maç sonunda Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması geldi.

''RİSK ALMAK İSTEMEDİM''
Bir rahatsızlık hissettiğini dile getiren Radamel Falcao, ''Devam edip fazla risk almak istemedim. MR'a girip bakacağız ne olacağına.'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFalcao'dan flaş sakatlık açıklaması!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri