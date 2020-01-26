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  • 26.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 18:23

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'in 19. haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i beli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

'in 19. haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Narinç yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kerem Ersoy görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

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