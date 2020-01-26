Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Narinç yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kerem Ersoy görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram
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