Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Lyanco'ya kanca attı. İtalyan basınına göre Galatasaray ile birlikte Almanya'dan Wolfsburg da 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün de Torino'ya kiralama teklif yaptığı ifade ediliyor. 2017 yılında 7 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Torino'ya transfer olan Lyanco geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 11'e girmekte zorlanan Sambacı 6 maçta oynayabildi.
NAGATOMO GÜNDEMDE YOK
Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Nagatomo ile ilgili konuştu. Bigon, "Defans için genç biz oyuncu arıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.
NAGATOMO GÜNDEMDE YOK
Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Nagatomo ile ilgili konuştu. Bigon, "Defans için genç biz oyuncu arıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.
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