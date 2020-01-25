Saray'da Arda Turan krizi büyüyor... Başkan Mustafa Cengiz dün düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in açıklamalarına çok sert yanıtlar verdi. İşte Cengiz'in açıklamaları: "Biz bir spor kulübüyüz. Karar yönetim kurulu tarafından alınır. İrade ile alınır. Onun tarafından da yürütülür."
FİKİR AYRILIĞI OLMAMALI
"Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Biz felsefe kulübü değiliz. Ayrı fikirdeysek ayrı yollardan gitmeliyiz. Bu sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi."
İDARİ OLARAK UYGUN GÖRMEDİK
"Arda Turan bu kulübe hizmet etti. Ancak idari olarak bu transferi uygun görmüyoruz. Yolu açık olsun. Sanki Kanije Kalesi savunmasını, S400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma, hoş olmadı."
KEŞKE BANA SÖYLESEYDİ
"Hocamın benimle ilgili konuştuğu gün idmandaydım... Keşke neyi konuşmam gerektiğini, sınırlarımı da bana söyleseydi!"
BİZ AÇIK, SAMİMİYİZ
"Ben teknik direktör olsam, başkan hakkında böyle konuşmazdım. Biz açık, samimiyiz. Asla bir Bizans'ın içinde olmadık. Sadece bu tip bir gelişmede rahatsızız. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor."
KİMİ İSTEDİYSE ALDIK!
Cengiz, "Hocamız bu güne kadar hangi futbolcuyu istediyse aldık. 30'a yakın transfer yaptık. 70 milyon Euro'luk bir bütçe kullandık" açıklamasını yaptı.
TERİM 'DEVAM' DEDİ!
Mustafa Cengiz'in dünkü şok açıklamalarından sonra Fatih Terim'in istifa edebileceği öne sürülüyordu. Ancak tecrübeli teknik adam, Twitter üzerinden attığı mesajla iddialara son noktayı koydu.
Terim 19.05'te yaptığı paylaşımda, "Verilmiş bir sözüm var, vazgeçmediğim bir hayalim var" dedi ve 'SadeceGalatasaray' hasthag'ini kullandı.
'İSTİFA' SESLERİ
Gündeme bomba gibi düşen basın toplantısı sonrası taraftarlar Başkan- Mustafa Cengiz'e tepki gösterdi. Terim'e destek veren taraftarlar Twitter'da "Yönetim istifa" hasthag'i açtı.
BAŞKANIN TAVRI YANLIŞ - EVREN TURHAN
Arda gelse de gelmese de Fatih Terim'in bu üslubu ve yaklaşımı hak etmediğini düşünüyorum. Başkanın tavrını doğru bulmadım. Sporcu alınmayabilir, ama ifade ediş tarzlarında sertlik olduğunu ben değil herkes görmüştür. Bu yapılanlar en istenmeyecek şeyler. Şu dönemde sakinlik lazım.
BİZ YAPSAK AMATÖRE YOLLAMIŞLARDI
Başkan Mustafa Cengiz, Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe konusundaki kararı için, "Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi. Bizi amatöre kadar yollamışlardı. Kral hiç deçı plak değil. Eğer devletse o, kral giyinik" dedi...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gündeminde sadece Fatih Terim yoktu... Cengiz, Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe konusunda aldığı karara da çok sert tepki gösterdi.
HERKESE TARİH VERDİLER
Cengiz, "Anayasa'yı bir kere ihlal etmekle bir şey olmaz diyorlar. Bence olur. Bütün kulüplere verlen br tarih var. Hepimiz itirazlarımızı yaptık. Bundan sonra ben geç kaldım, ben vitamin aldım, uyuyakaldım denemez... Bunlar Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır" dedi.
BIRAKIN DEVLET ADIM ATSIN
Cengiz, "Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi. Tavladan pul çalsak kesin amatöre kadar gitmiştik. Bırakın devlet bir adım daha atsın. Kral hiç de çıplak değil. Eğer devletse o, kral giyinik" diye konuştu.
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