Bursaspor’dan altın vuruş

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi. Maçta Bursa'ya galibiyeti getiren tek golü 57'de Seleznov attı. Timsah bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.
TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi. Maçta Bursa'ya galibiyeti getiren tek golü 57'de Seleznov attı. Timsah bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.
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