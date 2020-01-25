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spor’dan altın vuruş

1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında spor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi. 'ya galibiyeti getiren tek golü 57'de Seleznov attı. Timsah bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

Bursaspor’dan altın vuruş
TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında spor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi. 'ya galibiyeti getiren tek golü 57'de Seleznov attı. Timsah bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

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