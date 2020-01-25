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  • 25.01.2020 18:48
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 18:59

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 19. haftasından sahasında Medipol 'i konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi 'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

'in 19. haftasından sahasında Medipol 'i konuk ediyor.

- Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılşamanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

Başakşehir:

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