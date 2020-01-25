Süper Lig'in 19. haftasından Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılşamanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi
Başakşehir:
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