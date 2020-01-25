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Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçeli taraftarlar Elazığ'a destek verdi. Sahaya atkı ve berelerini atan taraftarlar, "Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle" tezahüratlarında bulundu.

25.01.2020 22:43 - Son Güncelleme: 25.01.2020 22:43
Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”

Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve berelerini depremzedelere göndermek üzere sahaya attı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”

Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu.
Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”
Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”
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