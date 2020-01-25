Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçeli taraftarlar Elazığ'a destek verdi. Sahaya atkı ve berelerini atan taraftarlar, "Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle" tezahüratlarında bulundu.
25.01.2020 22:43
- Son Güncelleme: 25.01.2020 22:43
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.
DİĞER GALERİLER