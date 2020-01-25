Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek! “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle”

Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu.

Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.