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  • 25.01.2020 23:21
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 23:21

'dan Tahkim Kulu'na Nwakaeme itirazı

Son 16 Turundan oynanan Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Nwakaeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, maçın hakemi 'ın yıldız futbolcuya haksız kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle 'na itirazda bulundu.

Trabzonspor'dan Nwakaeme itirazı

, son 16 turu rövanşında oynanan Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme ile ilgili 'na itirazda bulundu.

Bordo-mavililer, maçın hakemi 'ın Nwakaeme'ye haksız yere kırmızı kart göstermesini gerekçe gösterdi.

NWAKAEME FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Nwakaeme gördüğü kırmızı kart sonrası cezasını 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan maçında çekecekti. , ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından maçı erteleme kararı almıştı. Akıllara ise şu soru geldi. Nwakaeme maçında oynayabilecek mi? Kurallar ne diyor? İşte o kural...

TFF kurallarının 18. Maddesinde :
1)Erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulülplerde tecilli futbolcular oynayabilir ifadeleri yer alırken

2) bendinde Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler ifadeleri yer alıyor.

Bu sebeple Nwakaeme, Malatyaspor maçında çekmediği cezasını Fenerbahçe maçında çekecek ve ertelenen Malatyaspor karşılaşmasında oynayabilecek.

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