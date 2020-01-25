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  • 25.01.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 16:55

canlı anlatım | - Aytemiz

'in 19.haftasında 'nın konuğu Aytemiz . Maçın hakemi Özgür Yankaya. Geride bıraktığımız 18 haftada, Alanyaspor 32, Kasımpaşa ise 15 puan topladı. Sporseverler, Kasımpaşa- hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyici karşısına çıkacak ve takvim.com.tr canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

CANLI | Kasımpaşa-Alanyaspor

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa XI: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita

Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cissé

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