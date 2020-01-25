İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita
Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cissé
İŞTE İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita
Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cissé
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.