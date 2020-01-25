Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi dün resmen sona erdi. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba ile ayrı ayrı toplantı yaptı.



'AVUKATIMLA GÖRÜŞÜN' DEDİ

6 saat süren toplantıda konuşmaların sertleşmesi üzerine Avcı'nın "Avukatımla görüşün" dedi. Ardından ise Başkan Çebi'nin deneyimli hocanın biletini kestiği öğrenildi.







27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET...

7 aylık Beşiktaş serüveni hüsranla sona eren Abdullah Avcı, bu süreçte 27 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti. Deneyimli hoca kötü bir karne ile Beşiktaş'a veda etti.







ALİ NAİBİ'NİN DE BİLETİ KESİLDİ

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dünkü toplantısında bir istifa kararı daha çıktı. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör olarak görev yapan Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.







ERZURUM YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupada BB Erzurum'a elenilmesinin ardından Abdullah Avcı'nın biletini kesti. Avcı dönemi dün resmen bitti.







YILLIK 12 MİLYON TL KAZANIYORDU!

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi olan Avcı, yıllık 12 milyon TL kazanıyordu.