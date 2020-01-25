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'ta dönemi bitti! 6 saat süren toplantıdan sonra görevine son verildi...

’da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası 7 aylık dönemi dün sona erdi. Kaptanlarla da görüşen Başkan , tüm takıma sert bir mesaj verdi.

Avcı dönemi bitti

Beşiktaş'ta dönemi dün resmen sona erdi. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Ümraniye 'nde Abdullah Avcı, , , ve Atiba ile ayrı ayrı toplantı yaptı.

'AVUKATIMLA GÖRÜŞÜN' DEDİ
6 saat süren toplantıda konuşmaların sertleşmesi üzerine Avcı'nın "Avukatımla görüşün" dedi. Ardından ise Başkan Çebi'nin deneyimli hocanın biletini kestiği öğrenildi.



27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET...
7 aylık serüveni hüsranla sona eren Abdullah Avcı, bu süreçte 27 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti. Deneyimli hoca kötü bir karne ile Beşiktaş'a veda etti.



ALİ NAİBİ'NİN DE BİLETİ KESİLDİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dünkü toplantısında bir istifa kararı daha çıktı. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör olarak görev yapan Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.



ERZURUM YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI
Beşiktaş Başkanı , kupada BB 'a elenilmesinin ardından Abdullah Avcı'nın biletini kesti. Avcı dönemi dün resmen bitti.



YILLIK 12 MİLYON TL KAZANIYORDU!
Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi olan Avcı, yıllık 12 milyon TL kazanıyordu.

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