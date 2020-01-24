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  • 24.01.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:26

Son dakika: 'de son dakika sürprizi! ...

Son dakika sürprizi... 'de forma bulduğu her maçta adından söz ettiren genç oyuncu için transfer gelişmesi yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu özellikle İspanyol ekiplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Fenerbahçe'de transfer sürprizi!

, başarılı performansıyla başka takımların da ilgisini çekmeye başladı. İspanyol ekipleri Sociedad ve 'in 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldıkları öğrenildi.

Her iki kulübün de sezonun geri kalanında zaman zaman gözlemcilerini 'nin maçına gönderecekleri belirtildi.

Eğer raporlar olumlu olursa, Sociedad ve Betis, sezon sonunda sarı- lacivertliler'in kapısını çalabilir.

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