Herkes onu Beşiktaş galibiyetini kutlarken çekilen görüntüyle tanıdı. Lider Sivasspor'un, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazandığı maç sonrası Sivasspor'da taraftarlar sokağa dökülmüş ve Ahmet Yaşin adlı simitçi kutlamalar sırasında 'Zabaha kadar burdayık' sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
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