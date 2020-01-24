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  • 24.01.2020 12:22
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 12:36

"Sabaha kadar burdayık" diyen fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanında

galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Herkes onu galibiyetini kutlarken çekilen görüntüyle tanıdı. Lider 'un, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazandığı maç sonrası Sivasspor'da taraftarlar sokağa dökülmüş ve Ahmet Yaşin adlı simitçi kutlamalar sırasında '' sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

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