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  • 23.01.2020 23:25
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 23:25

'nda istler belli oldu! İşte seri başı takımlar

son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, e yükselen takımlar belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, e yükselen takımlar belli oldu.

Organizasyonun son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, BB Erzurumspor, Kırklarelispor

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