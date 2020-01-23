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  • 23.01.2020 23:32
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 23:44

Son dakika: 'den flaş açıklaması

Son dakika haberine göre Galatasaray teknik direktörü , transferiyle çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben, Arda Turan’ın transferini istedim ancak Galatasaray’ı yönetenler benimle aynı fikirde olmadıklarını söyledi, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü , transferiyle çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;
"Denizlispor maçından sonra Arda Turan hakkında fikirlerimi söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni bütün yönetimlerimizin bunu değerlendirmesi gerekir dedim.

Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, ona kapı açmak gerektiğini söyledim.

"BU BİR FİKİR AYRILIĞIDIR"
Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim.''

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