Türkiye Kupası'nda G.Saray Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. 12'de Sekidika'nın şutunu Tarık kurtardı. 25'te Adem Büyük'ün kafa vuruşunu Tarık son anda çıkardı. 45+1'de Galatasaray gole çok yaklaştı. Taylan'ın ceza sahası içinden vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
SAMUDİO YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
51'de Samudio, Muslera'yı geçti. Topu ağlara gönderecekken araya Şener girdi. 58'de Ömer'in ortasında top Sasse'nin eline çarptı. Hakem penaltıyı verdi.
İKİNCİ PENALTI
Penaltıyı Adem Büyük ağlara gönderdi. 74'te Sasse, kaleci Okan tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Oğulcan gole çevirdi. 82'de Lemina kafa golüyle Aslan'a turu getirdi.
RİZESPOR'DAN 90+7'DE 'GOL İSYANI'
Rizespor'da hakem Atilla Karaoğlan'a 90+7'de yoğun itiraz vardı. Son dakikada Rize'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu kontrol etmek istedi. Top boşta kaldı. Rize golü buldu ama hakem faul kararı verdi.
ADEM BÜYÜK: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
G.Saray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, "Kupalara alışık olduğumuz için yola devam etmek istiyorduk. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
KARAKTER GÖSTERDİK
G.Saray'ın yıldızı Linnes, "Rize'nin beraberlik golü sonrası karakter örneği gösterdik" dedi.
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