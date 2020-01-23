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  • 23.01.2020 19:23
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 22:29

MAÇ SONUCU: 2-1 ÖZET İZLE

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde 'u Adem Büyük (p) ve Mario Lemina'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor'un tek golü 77. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan (p) geldi. Turun Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ilk ayağında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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