Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u Adem Büyük (p) ve Mario Lemina'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u Adem Büyük (p) ve Mario Lemina'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
GALATASARAY'IN BİRİNCİ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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