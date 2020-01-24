Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim'in dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamaya da cevap vermesi bekleniyor.
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