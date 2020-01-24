Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.01.2020 12:26
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 12:28

Başkanı 'den sürpriz karar! Saat 17.00'de...

Başkanı 'in saat 17.00'de basın toplantısı yapacağı açıklandı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama yapılırken, Cengiz'in basın toplantısında 'in 'la ilgili yaptığı açıklamalara da yanıt vereceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Saat 17.00'de...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri