Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının 5. gün akşam seansı, yapılan maçlarla başladı.

Tek kadınlarda 67. sırada yer alan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, ilk defa mücadele ettiği Avustralya Açık ana tablosunda karşılaştığı Japon Osaka'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.



*Karşılaşmanın ardından Naomi Osaka, 15 yaşındaki Coco Gauff'u tebrik etti.

Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut, klasmanın 39. sırasındaki Marin Cilic'e 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup olarak 3. turda elendi.