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  • 24.01.2020 12:54
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 12:56

15 yaşındaki çi tarih yazdı! Son şampiyon 'yı...

Son dakika haberine göre 'ta büyük bir sürpriz yaşandı. 15 yaşındaki çi , 22 yaşındaki son şampiyon 'yı eleyerek 4. tura yükseldi.

15 yaşındaki sporcu tarih yazdı! Dünya onu konuşuyor...

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvasının 5. gün akşam seansı, yapılan maçlarla başladı.

Tek kadınlarda 67. sırada yer alan 15 yaşındaki ABD'li , ilk defa mücadele ettiği Avustralya Açık ana tablosunda karşılaştığı Japon Osaka'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.


*Karşılaşmanın ardından Naomi Osaka, 15 yaşındaki Coco Gauff'u tebrik etti.

Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut, klasmanın 39. sırasındaki Marin Cilic'e 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup olarak 3. turda elendi.

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