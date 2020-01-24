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A.Efes&Fenerbahçe 21. maçlarına çıkıyor

Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden lider Anadolu Efes saat 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Ligde 11. olan F.Bahçe ise İtalyan EA7 Milano'yu saat 20.45'te ağırlayacak.

A.Efes&Fenerbahçe 21. maçlarına çıkıyor
Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden lider Anadolu Efes saat 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Ligde 11. olan F.Bahçe ise İtalyan EA7 Milano'yu saat 20.45'te ağırlayacak.

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