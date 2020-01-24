A.Efes&Fenerbahçe 21. maçlarına çıkıyor

Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden lider Anadolu Efes saat 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Ligde 11. olan F.Bahçe ise İtalyan EA7 Milano'yu saat 20.45'te ağırlayacak. Euroleague'de yer alan temsilcilerimizden lider Anadolu Efes saat 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Ligde 11. olan F.Bahçe ise İtalyan EA7 Milano'yu saat 20.45'te ağırlayacak.
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