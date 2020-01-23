Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman golcü Lukas Podolski'nin transferini resmen açıkladı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelmişti. Süper Lig'in kırmızı-beyazlı ekibi transferi twitter üzerinden yayınladığı video ile duyurdu.

LUKAS PODOLSKİ KİMDİR?

Lukas Josef Podolski, 4 Haziran 1985 Gliwice doğumlu Polonya asıllı Alman futbolcudur. Podolski, Polonya'da doğduğu ve Polonya kökenli olduğu için Polonya millî futbol takımında da forma giyebilecekken, Almanya'yı tercih etti. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda kadroda yer alan futbolcu 2. turda İsveç karşısında attığı 2 golle takımının çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Almanya'nın Galler'le yaptığı ve 2-0 yendiği maçta Podolski'nin takım kaptanı Michael Ballack'a attığı tokat birkaç gün gündemden düşmedi.

Futbola 1991 yılında Jugend 07 Bergheim takımının altyapısında başladı. 1995'te ise Köln'ün U-15 takımına geçti. 1 Haziran 2003'te Borussia Dortmund II ile oynanan maçta, üçüncü ligde mücadele eden Köln II formasını ilk kez giydi. Sonraki sezon U-19 takımında gösterdiği başarılı performans ile 18 yaşında A takıma yükseldi. 22 Kasım 2003'te Hamburg ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Marcel Koller tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü. Bu maçta Podolski'nin ilk Bundesliga maçıydı. 13 Aralık 2003'te Hansa Rostock ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk golünü kaydetti. İlk sezonunda 19 maçta 10 gol atarak, hem takımının en golcü ismi oldu hem de Bundesliga tarihinin en başarılı 18 yaş altı futbolcu performansını gösterdi. Ancak Köln, lig sonuncusu olarak küme düştü.

2004-05 sezonunda 2. Bundesliga'da çok başarılı bir performans gösterdi. 30 maçta 24 gol atıp, 11 asist yaptı. Böylece en yakın rakiplerinden 7 gol fazla atarak 2. Bundesliga'nın gol kralı oldu. RW Oberhausen ve Duisburg'a hat-trick yapıp, Energie Cottbus'a da 4 gol atmıştı. DFB-Pokal birinci tur maçında Saarbrücken'e de 4 gol kaydetmişti. Sezon sonunda Köln, 2. Bundesliga şampiyonu olarak tekrar Bundesliga'ya döndü.

Bundesliga'daki ikinci sezonunda da başarılı bir performans gösterip, 12 gol kaydetti. Üçüncü sezonunda da takımının en golcü ismiydi. Ancak bu performansı Köln'ü küme tutmaya yetmedi ve sene sonunda bir kez daha küme düştüler.

FC BAYERN MÜNİH KARİYERİ

10 Temmuz 2006'da yaklaşık 10 milyon euro'ya, 2010 sonuna kadar Bayern Münih ile anlaştı. Ancak kadro genişliği olan Bayern Münih'te oyuna genel olarak sonradan dahil olan oyuncu rolündeydi. Bu performansına da yansıdı ve ilk sezonunda 22 maçta sadece 4 kez gol atabildi. O sezon kariyerinde ilk kez UEFA maçına çıkan Podolski, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giydi. 27 Eylül 2006'da Inter ile oynanan maçta 89. dakikada oyuna girip, 2 dakika sonra durumu 2-0'a getiren golü kaydederek ilk Avrupa golünü attı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmışlardı.

2006-07 sezonunda 5 gol atan futbolcu, Münih ekibi ile lig şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanında Almanya Kupası'nın da sahibi oldular. Finalde oyuna sonradan dahil olan Podolski, Münih'e kupayı getiren uzatmalarda atılan golün asistini yapmıştı. Ayrıca ilk kez UEFA Kupası'nda forma giyen futbolcu, 5 gol kaydettiği bu turnuvada yarı final gördü. Sonraki sezon ise lig ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti olurlarken, Podolski yine ilk 11 oyuncularından biri olamadı.

Köln'e dönüş 2009-10 sezonu öncesinde yine 10 milyon euro'luk bir anlaşma ile eski kulübü Köln'e geri döndü. Transferin bir parçası olarak Bayern Münih ile hazırlık maçı yaptılar ve bu maç televizyondan canlı yanınlandı. Köln'deki ikinci dönemine kupada attığı gol ile başlasa da lig performansı hayal kırıklığı oldu ve sadece 2 gol atabildi. Ancak sonraki sezon 13 gol 8 asistlik bir performans gösterip, eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi. 11 Mart 2011'de Hannover 96'e attığı golle Bundesliga'daki gol sayısını 50'ye çıkardı. Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Frank Schaefer tarafından takım kaptanlığı verildi. Sonraki sezon performansını daha da arttırarak 18 gole yükseltti. Ancak takımın performansı başarılı değildi ve son hafta Köln, Bundesliga'dan düşen takımlardan biri oldu.

ARSENAL FC KARİYERİ

2012-13 sezonu öncesinde Almanya'dan ilk kez ayrılan Podolski, Arsenal'e transfer oldu. Premier Lig'in ilk haftasında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcu, sezon boyunca Arsenal'in önemli oyuncularından biri oldu ve ilk sezonunu 11 gol 10 asist ile kapattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atmayı başardı. Sonraki sezonun başlarında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında forma şansı bulamadı ve Şampiyonlar Ligi gruplarında da forma giyemedi. Sakatlık sonrası formasını geri alan futbolcu, FA Cup finali gördü.

İNTER MİLAN KARİYERİ

Podolski, 2014-2015 sezonu kış transfer döneminde yarım sezonluğuna Inter'e kiralanmıştır. Sezon bitiminde resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Inter kariyerinin sona erdiğini duyurmuştur.

GALATASARAY KARİYERİ

2015-2016 Sezonu 4 Temmuz 2015'te 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Buna göre Podolski, yıllık 3 milyon euro ve maç başı 20 bin euro alacaktır. Sözleşmesinin uzaması durumunda alacağı ücret yıllık 2.3 milyon euro ve maç başı 25 bin eurodur. Galatasaray formasıyla sezon hazırlıkları kapsamında ilk çıktığı RC Celta de Vigo maçında 1 gol atıp 1 de penaltı yaptırarak 2-1 kazanılan maçta takımına önemli katkıda bulunmuştur. Süper Lig'in 1.haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle tamamlanan Sivasspor maçında ilk resmi golünü atmıştır.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Mersin İdman Yurdu ve Gaziantepspor maçlarında birer gol atarak takımının aldığı puanlara katkı sağlamıştır. Podolski, Burak Yılmaz'ın yokluğunda santrafor olarak çıktığı 7.haftada oynanan Başakşehir deplasmanında uzun süre kitlenen oyunu 77.dakikada attığı gol ve sonrasında Umut Bulut'a yaptığı asistle 2-0 biten maçı çözmüştür. Şampiyonlar Ligi'nde de oynanan iki Benfica maçında 2 gol kaydederek Avrupa'da takımını sırtlayan isim olmuştur. Ancak sezon takım için pek parlak geçmemiş Galatasaray sezonu ligde 6.sırada bitirmiştir. Sezonun finali olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını Galatasaray 1-0 kazanmıştır. Bu maçta Galatasaray'ın tek golünü kaydetmiştir. Podolski sezonu tüm kupalarda 43 maçta 17 gol 8 asist ile tamamlamıştır.

2016-2017 SEZONU

Yeni sezona yeni transferlerle giren Galatasaray, 2016-17 sezonuna Süper Kupa ile başlamıştır. Beşiktaş ile oynanan maçta Podolski ilk yarı bitiminde sakatlanmış ve yerini Eren Derdiyok'a bırakmıştır. Uzun süren sakatlık döneminin ardından 6.haftada oynanan Antalyaspor maçı ile formasına kavuşan Podolski bu maçta 2 gol birden atarak takımının 3-1 kazanmasında önemli katkı sağlamıştır. 7.hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ne karşı 68. dakikada oyuna girmiş ancak skora etkide bulunamamıştır. Sakatlığının ardından ilk defa Trabzonspor'a karşı ilk 11'de forma giymiş ancak skora etki edememiştir. Ziraat Türkiye Kupası 3.tur mücadelesinde Dersimspor'a karşı 90 dakika oynamıştır ve 3 gol atmıştır. Bu da Galatasaray formasıyla ilk hat-tricki olmuştur.

VİSSEL KOBE

2 Mart 2017'de Podolski, Avrupa sezonu bitiminde Japon kulüp Vissel Kobe'ye transferini ilan etti.