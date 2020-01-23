Son dakika transfer haberleri: 2019-20 sezonu devre arasında Süper Lig'de ve dünyada biten transferler

Süper Lig'in ikinci devresi başlarken, kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar eksikleri gidermek için transfer görüşmelerine devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Anadolu ekipleri de dikkat çeken isimlerle imzaladı. Antalyaspor Galatasaray'ın eski yıldızı Sinan Gümüş'ün transferini açıklarken, Podolski'nin transferini de bitirmek üzere. Ancak TFF'nin limit kararı 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin transferde elini kolunu bağladı. Avrupa transfer borsası ise adeta alev alev! İşte Süper Lig'de ve dünyada 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde biten transferler...

23.01.2020 10:36 - Son Güncelleme: 23.01.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





