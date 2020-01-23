Son dakika transfer haberleri: 2019-20 sezonu devre arasında Süper Lig'de ve dünyada biten transferler
Süper Lig'in ikinci devresi başlarken, kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar eksikleri gidermek için transfer görüşmelerine devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Anadolu ekipleri de dikkat çeken isimlerle imzaladı. Antalyaspor Galatasaray'ın eski yıldızı Sinan Gümüş'ün transferini açıklarken, Podolski'nin transferini de bitirmek üzere. Ancak TFF'nin limit kararı 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin transferde elini kolunu bağladı. Avrupa transfer borsası ise adeta alev alev! İşte Süper Lig'de ve dünyada 2019-20 sezonu devre arası transfer döneminde biten transferler...
Süper Lig'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 17 haftalık ilk periyotunun tamamlanmasının ardından, 4 Ocak'ta transfer tescil sezonu resmen başlamış ve kulüplerden art arta KAP bildirimleri gelmişti.