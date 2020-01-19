Podolski'ye coşkulu karşılama! Antalya'da Poldi rüzgarı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu Podolski, anlaşmaya vardığı Antalyaspor'a imza atmak üzere şehre geldi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından havalimanında karşılanan Alman futbolcu havalimanının kapısından çay içerek çıktı.
19.01.2020 11:59
- Son Güncelleme: 19.01.2020 11:59
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.
Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.
Alman futbolcuyla bugün ya da yarın düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti. İşte Podolski'nin Antalya'ya gelişinden dikkat çeken kareler...