Podolski'ye coşkulu karşılama! Antalya'da Poldi rüzgarı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu Podolski, anlaşmaya vardığı Antalyaspor'a imza atmak üzere şehre geldi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından havalimanında karşılanan Alman futbolcu havalimanının kapısından çay içerek çıktı.

19.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 19.01.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





