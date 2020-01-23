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imzayı atıp kiralandı!

Saracchi'nin i ve Linnes'in dönüşü sonrası gözden çıkarılan Taşdemir'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç sol bek ardından da sezon sonuna kadar 'a kiralandı.

Emre imzayı atıp kiralandı!
Saracchi'nin i ve Linnes'in dönüşü sonrası gözden çıkarılan Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç sol bek ardından da sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandı.

'A TEKLİF VAR
Belçika ekibi Cercle Brugge'ün Yunus Akgün'e talip olduğu öğrendi. Kulübe 2 milyon Euro'luk teklif geldiği ifade edildi.

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