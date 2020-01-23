Emre imzayı atıp kiralandı!

Saracchi'nin transferi ve Linnes'in dönüşü sonrası gözden çıkarılan Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç sol bek ardından da sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandı.
YUNUS'A TEKLİF VAR
Belçika ekibi Cercle Brugge'ün Yunus Akgün'e talip olduğu öğrendi. Kulübe 2 milyon Euro'luk teklif geldiği ifade edildi.
YUNUS'A TEKLİF VAR
Belçika ekibi Cercle Brugge'ün Yunus Akgün'e talip olduğu öğrendi. Kulübe 2 milyon Euro'luk teklif geldiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.