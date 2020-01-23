Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor ile Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Denizlispor TS rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında karşı karşıya gelecek Denizlispor ile Trabzonspor arasındaki maç bugün saat 17.00'de başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.