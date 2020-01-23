Trabzon'un Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Genç teknik adam, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız" dedi.
DEFANSIMIZ DAHA SAĞLAM
Çimşir açıklamalarına şöyle devam etti: Defansla alakalı sorunlarımız vardı. O bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık... Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz... Takımımızda gerçekten sorunları çözme başarısı oldukça yüksek oyuncularımı
FIRTINA SON 8 AŞKINA
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2-0 yendiği Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.
EKUBAN KADRODA YOK
Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Caleb Ekuban riske edilmemek için Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı.
JOAO PEREİRA DALYA DİYECEK
Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira, Denizlispor maçında forma giymesi durumunda 100. maçına çıkacak.z var. Onların da oyuna dahil olmasıyla sonuca daha kolay gideceğiz.
DEFANSIMIZ DAHA SAĞLAM
Çimşir açıklamalarına şöyle devam etti: Defansla alakalı sorunlarımız vardı. O bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık... Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz... Takımımızda gerçekten sorunları çözme başarısı oldukça yüksek oyuncularımı
FIRTINA SON 8 AŞKINA
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2-0 yendiği Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.
EKUBAN KADRODA YOK
Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Caleb Ekuban riske edilmemek için Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı.
JOAO PEREİRA DALYA DİYECEK
Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira, Denizlispor maçında forma giymesi durumunda 100. maçına çıkacak.z var. Onların da oyuna dahil olmasıyla sonuca daha kolay gideceğiz.
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