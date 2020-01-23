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Soumaoro için geri sayım

stoper i için artık geri sayıma geçti. Bordo-Mavililer, 'in kaptanı 'yu transfer etmek için 'ın vereceği cevabı bekliyor.

Soumaoro için geri sayım
Trabzonspor stoper i için artık geri sayıma geçti. Bordo-Mavililer, Lille'in kaptanı Adama Soumaoro'yu transfer etmek için Fransızlar'ın vereceği cevabı bekliyor.

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