Soumaoro için geri sayım

Trabzonspor stoper transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo-Mavililer, Lille'in kaptanı Adama Soumaoro'yu transfer etmek için Fransızlar'ın vereceği cevabı bekliyor. Trabzonspor stoper transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo-Mavililer, Lille'in kaptanı Adama Soumaoro'yu transfer etmek için Fransızlar'ın vereceği cevabı bekliyor.
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