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  • 22.01.2020 11:32
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:53

Son dakika: - maçının hakemi belli oldu | Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olarak görülen - maçına atandı.

F.Bahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olarak görülen - maçına atandı. Cumartesi akşam saat 20.00'de oynanacak maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan oldu.

KÜFÜRLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Maça atanan Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolcu Melo'ya ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a ettiği küfürlerle gündem olmuştu. 2014'te oynanan Galatasaray - Akhisar Belediye maçında yaşanan bir olaydan sonra o dönem Galatasaray'da forma giyen Melo'ya küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelen Aydınus, kamera görüntülerine rağmen bu iddiayı reddetmişti.

Yine aynı Aydınus geçen yıl oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcı hakemliğini yapan Yusuf Bozdoğan ile kavga etmişti. Maç sırasında yaşanan bir olayın ardından yardımcısına küfür eden Fırat Aydınus, maç sonunda da soyunma odasında Yusuf Bozdoğan ile kavga etmiş ve konu MHK'ya taşınmıştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 19. HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

24 OCAK CUMA
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ
14:00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16:00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
19:00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ
20:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)

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