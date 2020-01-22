Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olarak görülen Fenerbahçe - Başakşehir maçına Fırat Aydınus atandı. Cumartesi akşam saat 20.00'de oynanacak maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan oldu.

KÜFÜRLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Maça atanan Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolcu Melo'ya ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a ettiği küfürlerle gündem olmuştu. 2014'te oynanan Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçında yaşanan bir olaydan sonra o dönem Galatasaray'da forma giyen Melo'ya küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelen Aydınus, kamera görüntülerine rağmen bu iddiayı reddetmişti.

Yine aynı Aydınus geçen yıl oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcı hakemliğini yapan Yusuf Bozdoğan ile kavga etmişti. Maç sırasında yaşanan bir olayın ardından yardımcısına küfür eden Fırat Aydınus, maç sonunda da soyunma odasında Yusuf Bozdoğan ile kavga etmiş ve konu MHK'ya taşınmıştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 19. HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

24 OCAK CUMA

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)



25 OCAK CUMARTESİ

14:00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)



26 OCAK PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16:00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)



27 OCAK PAZARTESİ

20:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)