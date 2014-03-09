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Arena'da küfür şoku

23. dakikada Melo'yu uyardı. Ancak Brezilyalı futbolcu maçın hakemi uyarıları yaparken konuşmaya devam etti. Kameralar o anı gösterirken Aydınus'un ağzından a... ç... şeklinde küfür ettiği iddia edildi

Arena'da küfür şoku
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Akhisar Belediye'yi farklı bir skorla geçerken karşılaşmanın 23. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo bir pozisyonda rakibine faul yaptı. Israrlı itirazlarını sürdüren Felipe Melo, Fırat Aydınus tarafından uyarıldı. Buna rağmen Felipe Melo itirazlarını sürdürünce hakem Aydınus son uyarısını yapmak için Brezilyalı futbolcunun yanına kadar geldi. Melo, Aydınus'un uyarılını dinlerken konuşmaya devam etti. Kameraların dikkat kesildiği anda Fırat Aydınus'un dudaklarından Melo'ya a... ç... şeklinde küfür cümleleri döküldü! Olayı televizyondan izleyenlerin farkedebileceği bu olay sonrasında futbolseverler sanal alemden olaya büyük tepki gösterdi. Sanal alemdeki yorumlardan haberdar olan Galatasaraylı taraftarlar da maçın her durduğu anda "Küfür etsene, küfür etsene, Fırat Aydınus küfür etsene" şeklinde tempo tuttular. MHK'nin nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu...

CANER ERKİN'İ 'LAN' DEDİĞİ İÇİN OYUNDAN ATMIŞTI!
Fırat Aydınus, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli futbolcu Caner Erkin'i 'Lan' dediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atmıştı. Ancak sonrasında o zaman Eskişehirspor formasını giyen Veysel Sarı maçın ardından o kelimeyi kendisinin söylediğini belirtmesine rağmen Caner Erkin'in cezasında bir indirim yapılmamıştı.

HABER SANAL ALEMDEN GELDİ
Yaşanan olayları tribünlerin farketmesi çok zordu. Ancak karşılaşmayı tv'den izleyenlerin yorumları stada ulaşınca tribünler de tepki gösterdi...

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Bekir Bekir

Söz konusu Fenerbahçe olunca kurallar işliyor bazen haksız olarakda, söz konusu kendileri olunca ikaz etmeyle geçiştirmeye çalışıyorlar.. Melo gibileride sahada tutmaya çalışıyorlar... Kendi başlarına çorap örerler böyle... Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste .....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2014 20:09
alper alper

insanlık hali :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2014 08:47
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