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  • 14.03.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 15:57

Son dakika: PFDK'dan 'a şok ceza

Son dakika haberine göre hakem geçtiğimiz günlerde yardımcı hakemi ile tartıştığı gerekçesiyle 30 günlük hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.

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