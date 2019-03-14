Son dakika haberine göre hakem Fırat Aydınus geçtiğimiz günlerde yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan ile tartıştığı gerekçesiyle 30 günlük hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı. Detaylar geliyor... Fırat Aydınus Disiplin Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edildi Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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