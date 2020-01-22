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’a dönme hayali kuran ortalığı karıştırdı! Terim istiyor, yönetim sıcak bakmıyor...

ultrAslan’ın “Arda dönerse destekleriz” açıklamasına yıldız oyuncu “Çocukluk aşkımsın, ilk göz ağrımsın”paylaşımı ile yanıt verdi. Arda’nın Cimbom’a döneceği iddiasını bazı taraftarlar destekledi. Bazıları ise sert tepki gösterdi.

Arda Turan ikiye böldü
Arda Turan polemiği ortalığı karıştırdı. Yıldız futbolcunun tribün grubu ultrAslan'ın destek mesajına, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" yanıtını vermesi camiada ses getirdi. Bir süredir Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Arda için taraftar ikiye bölündü.

ONA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
Bir grup taraftar sosyal medyadan 'a destek vererek, "Mutlaka gelmeli. Ona kapımız açık. Arda Galatasaray'da yeniden doğar. O bu camianın çocuğu" yorumu yaptı.



ARDA DENGEMİZİ BOZAR
Arda'nın gelmesini istemeyen diğer taraftar grupları da, "Bizi terkederek gitti. Bu kulübe ihanet eden biri yeniden dönmemeli. Dengemizi bozar" görüşünü savundu.



YÖNETİM SOĞUK BAKIYOR
Fatih Terim'in dönmesini istediği için yönetimin tavrı ise olumsuz. Başkan 'in Arda için Terim'e "Hayır' yanıtını verdiği öne sürüldü.


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