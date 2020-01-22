Arda Turan polemiği ortalığı karıştırdı. Yıldız futbolcunun Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın destek mesajına, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" yanıtını vermesi camiada ses getirdi. Bir süredir Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Arda için taraftar ikiye bölündü.
ONA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
Bir grup taraftar sosyal medyadan Arda Turan'a destek vererek, "Mutlaka gelmeli. Ona kapımız açık. Arda Galatasaray'da yeniden doğar. O bu camianın çocuğu" yorumu yaptı.
ARDA DENGEMİZİ BOZAR
Arda'nın gelmesini istemeyen diğer taraftar grupları da, "Bizi terkederek gitti. Bu kulübe ihanet eden biri yeniden dönmemeli. Dengemizi bozar" görüşünü savundu.
YÖNETİM SOĞUK BAKIYOR
Fatih Terim'in dönmesini istediği için yönetimin tavrı ise olumsuz. Başkan Mustafa Cengiz'in Arda için Terim'e "Hayır' yanıtını verdiği öne sürüldü.
ONA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
Bir grup taraftar sosyal medyadan Arda Turan'a destek vererek, "Mutlaka gelmeli. Ona kapımız açık. Arda Galatasaray'da yeniden doğar. O bu camianın çocuğu" yorumu yaptı.
ARDA DENGEMİZİ BOZAR
Arda'nın gelmesini istemeyen diğer taraftar grupları da, "Bizi terkederek gitti. Bu kulübe ihanet eden biri yeniden dönmemeli. Dengemizi bozar" görüşünü savundu.
YÖNETİM SOĞUK BAKIYOR
Fatih Terim'in dönmesini istediği için yönetimin tavrı ise olumsuz. Başkan Mustafa Cengiz'in Arda için Terim'e "Hayır' yanıtını verdiği öne sürüldü.
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