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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 21:58

transfer haberleri... 'dan 'a yanıt: Çocukluk aşkımsın...

'a yeniden dönmek için gün sayan hesabından paylaşımda bulundu. Arda Turan, Galatasaray taraftar grubu 'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." şeklinde yanıt verdi.

Arda Turan'dan UltrAslan'a yanıt: Çocukluk...

taraftar grubu dan yaptığı paylaşım ile 'ın Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine destek olacaklarını açıkladı.

Arda Turan bu paylaşıma cevap olarak yıllar öncesinden top toplayıcılık yaptığı ve Galatasaray'ın attığı bir gole sevindiği fotoğrafı "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadesi ile paylaştı.

UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Ulvi Ungay Ulvi Ungay

Devam devam acele edelim.Nasılsa boş mukavele imzalayacak.Yani para almayacak yada çok cüzzi alacak.Galatasaray aşkı ile bedava oynayacak.Gazeteler öyle söylüyor. YERSEN! Zaten kulüpleri ağırlıkla boş mukaveleli anlaşmalar ve ekonomik verimli futbol çağı geçmiş futbolcularla yapılan transferler batırıyor.

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cevapla 20.01.2020 22:10
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