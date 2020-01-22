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Kazan’a konuk olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ULEB 'nda Kazan'a saat 19.30'da konuk olacak. İşte haberin detayları ve 22 Ocak tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

Galatasaray Kazan’a konuk olacak

G.Saray ULEB 'nda Kazan'a saat 19.30'da konuk olacak. Tofaş da 22.45'te Badalona ile deplasmanda oynayacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Oostende- T.Telekom ve Gaziantep- Tenerife ile karşı karşıya gelecek. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bahçeşehir-Enisey ile 17.00'de, Karşıyaka Leiden ile 20.00'de karşılaşacak.

LILLARD'DAN 61 SAYILIK RESİTAL
NBA'de Golden State Warriors'ı çekişmeli maç sonucu 129-124 yenen 'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.



DALA GÖNDERİLDİ
Antalyaspor sezon başında sa tın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

BURAK SAMSUNSPOR'DA
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan ile yolları ayırdı. Burak Çalık ardından 2. Lig ekibi Samsunspor ile sözleşme imzaladı.



NADAL 2. TURA YÜKSELDİ
İspanyol raket , 'ta Bolivyalı tenisçi Hugo Dellien'i 3-0 mağlup ederek ismini ikinci tura yazdırdı. Nadal maçın setlerini 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek turu geçti

BEYLİKDÜZÜ ÇEKİLDİ
CEV Kadınlar 'nda son 16 turuna yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekildi. Gerekçe olarak destek alınmaması gösterildi.

HEBAT'LA 3 YIL DAHA
Elazığspor, çalışmaları kapsamında defans oyuncusu 'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Yapılan açıklamada,Hebat Alan'a başarılar dilendi.

RİZESPOR'DA İKİ İMZA
Çaykur Rizespor transfer atağına kalktı. Karadeniz ekibi, Ukraynalı forvet Andry Boriachuk ve Trabzon'dan ayrılan Portekizli defans oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme imzaladı.

WİLZCEK GÖZTEPE'DE
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Bronby'de oynayan Kamil Wilczek'i İzmir'e getirdi. 31 yaşındaki Polonyalı yıldız bu sezon Danimarka'da 20 gole imzasını attı.

BURSA'DAN SERT TEPKİ
Bursaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hakem kararlarına tepki gösterildi. Açıklamada, Karagümrük maçında 3 penaltının verilmediği vurgulandı

KAPLAN GÖNDERİLDİ
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı. Başkent ekibinde aday listesinin ilk sırasında bulunuyor.





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