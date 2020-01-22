G.Saray ULEB Avrupa Kupası'nda Kazan'a saat 19.30'da konuk olacak. Tofaş da 22.45'te Badalona ile deplasmanda oynayacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Oostende- T.Telekom ve Gaziantep- Tenerife ile karşı karşıya gelecek. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bahçeşehir-Enisey ile 17.00'de, Karşıyaka Leiden ile 20.00'de karşılaşacak.



LILLARD'DAN 61 SAYILIK RESİTAL

NBA'de Golden State Warriors'ı çekişmeli maç sonucu 129-124 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.







DALA GÖNDERİLDİ

Antalyaspor sezon başında sa tın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.



BURAK SAMSUNSPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da devre arasından bu yana kadro dışı bırakılan Burak Çalık ile yolları ayırdı. Burak Çalık ardından 2. Lig ekibi Samsunspor ile sözleşme imzaladı.







NADAL 2. TURA YÜKSELDİ

İspanyol raket Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta Bolivyalı tenisçi Hugo Dellien'i 3-0 mağlup ederek ismini ikinci tura yazdırdı. Nadal maçın setlerini 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek turu geçti



BEYLİKDÜZÜ ÇEKİLDİ

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekildi. Gerekçe olarak destek alınmaması gösterildi.



HEBAT'LA 3 YIL DAHA

Elazığspor, iç transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Hebat Alan'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Yapılan açıklamada,Hebat Alan'a başarılar dilendi.



RİZESPOR'DA İKİ İMZA

Çaykur Rizespor transfer atağına kalktı. Karadeniz ekibi, Ukraynalı forvet Andry Boriachuk ve Trabzon'dan ayrılan Portekizli defans oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme imzaladı.



WİLZCEK GÖZTEPE'DE

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Bronby'de oynayan Kamil Wilczek'i İzmir'e getirdi. 31 yaşındaki Polonyalı yıldız bu sezon Danimarka'da 20 gole imzasını attı.



BURSA'DAN SERT TEPKİ

Bursaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hakem kararlarına tepki gösterildi. Açıklamada, Karagümrük maçında 3 penaltının verilmediği vurgulandı



KAPLAN GÖNDERİLDİ

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı. Başkent ekibinde aday listesinin ilk sırasında Mesut Bakkal bulunuyor.











