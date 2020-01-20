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  • 20.01.2020 22:57
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 22:57

, 'un Parma ile oynadığı maçı ten izledi

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan milli futbolcumuz , 'un maçını ten takip etti.

Hep destek tam destek

A Milli Takımımızın yıldızı geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

'un Roma ile oynadığı mücadelede çapraz bağları kopan 21 yaşındaki savunmacı sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

MERİH, TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK OLDU
Yakaladığı çıkışla İtalyan ekibinde ilk 11'in değişilmez ismi olan Merih'in sakatlığı herkesi üzdü. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ise Merih'in de ne kadar üzgün olduğunu gözler önüne serdi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Takımı Juventus'un maçını cep telefonuyla ten takip eden Merih, arkadaşlarını yalnız bırakmadığını ve her durumda desteklediğini gösterdi.

Merih, maçı takip ederken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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