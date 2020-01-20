A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Juventus'un Roma ile oynadığı mücadelede çapraz bağları kopan 21 yaşındaki savunmacı sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.





MERİH, TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK OLDU

Yakaladığı çıkışla İtalyan ekibinde ilk 11'in değişilmez ismi olan Merih'in sakatlığı herkesi üzdü. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ise Merih'in de ne kadar üzgün olduğunu gözler önüne serdi.



TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Takımı Juventus'un maçını cep telefonuyla internetten takip eden Merih, arkadaşlarını yalnız bırakmadığını ve her durumda desteklediğini gösterdi.

Merih, maçı takip ederken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.