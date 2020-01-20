Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Kayserispor'la karşılaşacak. Turun ilk ayağında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti. İki takım da turu geçebilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklar. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. Fenerbahçe Kayserispor maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.