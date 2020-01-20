Son dakika Fenerbahçe haberleri | Limit engelini aşacak formül: İşte Fenerbahçe'de ilk yolcu
TFF'nin uyguladığı limit kararı nedeniyle transferde çıkmaza giren Fenerbahçe, Tahkim Kurulu kararını beklerken, limit engelini aşmanın da yollarını arıyor. Bazı isimlerle yollarını ayırarak sınırı yükseltmek isteyen sarı-laciverlilerde ilk yolcu belli oldu. İşte detaylar...
20.01.2020 10:17
- Son Güncelleme: 20.01.2020 10:17
Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için umutlar Tahkim Kurulu'na (bu hafta toplanıp karar verecek) kalırken, limit engelini aşmak için ikinci yol futbolcu satışı...
Başkan Ali Koç'un, Gaziantep maçının ardından sarfettiği, "Kalabalık mevkiden 2-3 kişi yollayacağım, bir kaçını yakında duyarsınız" sözleri gözleri kadroya çevirdi.
Fotomaç'ın haberini göre takımdan ayrılacak ilk futbolcunun Victor Moses olacağı belirtiliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Inter'in Chelsea ile anlaştığı gelen haberler arasında.
Çizme basını, İnter'in Chelsea'den Moses'in sağlık raporlarını istediğini yazarken, bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı duyuruldu. Moses giderse Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk (yaklaşık 17 milyon TL) harcama limiti kazanacak...
ZAJC'TA SON PAZARLIKLAR
Miha Zajc için de Brescia ile son pazarlıklar yapılıyor. Sloven oyuncu da gönderilirse (maaşı dahil) 5 milyon euro'luk bir kaynak daha elde edilecek.