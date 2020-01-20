Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Haydar Yılmaz'ın yerine Cenk Gönen'i transfer etti. Akdeniz ekibi transferi resmi sosyal medya sitesinden duyurdu.
Alanyaspor'un yaptığı açıklama şöyle;
'Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda 💪
Hoş geldin Cenk!'
Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda 💪— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 20, 2020
Hoş geldin @GonenCenk! pic.twitter.com/i8dWe4ZGYt
Beşiktaş ve G.Saray'da oynadı!
Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla ter döken Cenk Gönen kariyeri boyunca 152 maçta forma giydi. 31 yaşındaki kaleci oynadığı maçlarda 187 gol yerken 36 maçta kalesini gole kapattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.