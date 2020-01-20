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  • 20.01.2020 16:58
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:59

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı 'da

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kalesini koruyan, bir süredir İspanyol ekibi Malaga'da forma giyen , ile anlaşma sağladı.

G.Saray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı yeniden Süper Lig'de

Süper Lig takımlarından Alanya, Haydar Yılmaz'ın yerine 'i transfer etti. Akdeniz ekibi transferi resmi sosyal medya sitesinden duyurdu.

Alanyaspor'un yaptığı açıklama şöyle;
'Cenk Gönen umuzda 💪
Hoş geldin Cenk!'

Beşiktaş ve G.Saray'da oynadı!
Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla ter döken Cenk Gönen kariyeri boyunca 152 maçta forma giydi. 31 yaşındaki kaleci oynadığı maçlarda 187 gol yerken 36 maçta kalesini gole kapattı.

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