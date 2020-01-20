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  • 20.01.2020 12:14
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre - Kayseri maçına Ümit Öztürk, - BB Erzurumspor maçına Serkan Tokat, Denizlispor - maçına Ali Şansalan, - Çaykur Rizespor maçına ise Atilla Karaoğlan atandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21-22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Salı:
14.00 GMG Kırklareli - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor-: Ali Şansalan
20.30 -Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

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