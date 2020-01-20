Bugünkü
Takvim

’tan penaltı Sivas’tan kırmızı isyanı

lılar, Burak Yılmaz’a Sivas ceza sahasında yapılan faulde penaltının es geçildiğini, Yiğidolar ise Uğur’un kırmızısının ağır olduğunud iddia etti.




Beşiktaş ile Sivas arasında oynanan maçta 2 tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak 22'de Burak'ın Sivas ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda lılar penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi. Sivas cephesi ise 67'de Uğur'un haksız yere atıldığnıı iddia etti. İki takım taraftarları da maçın hakemini sosyal medyada eleştirdi.



Burak'ın 22. dakikada yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem ise 'devam' dedi



Sivassporlu Uğur, 67'de Gökhan'a yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş’tan penaltı Sivas’tan kırmızı isyanı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri