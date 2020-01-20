Beşiktaş ile Sivas arasında oynanan maçta 2 tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk olarak 22'de Burak'ın Sivas ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi. Sivas cephesi ise 67'de Uğur'un haksız yere atıldığnıı iddia etti. İki takım taraftarları da maçın hakemini sosyal medyada eleştirdi.
Burak'ın 22. dakikada yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem ise 'devam' dedi
Sivassporlu Uğur, 67'de Gökhan'a yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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