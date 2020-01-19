Rıdvan Dilmen'den flaş Burak Yılmaz yorumu: Ben penaltıyı verirdim
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen maçın ardından değerlendirmeler yaparken, Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla alakalı flaş bir yorumda bulundu.
19.01.2020 22:53
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"Bugün şampiyonluğa oynayan takım gibi geldiler. Golü yer yemez Fatih topu at diyor. Beraberlik istemiyorlar. Daha 3-4 gün önce Malatya'ya 4 tane attılar. Kısıtlı kadroya rağmen yine çıktı kazandılar. İkinci oyuncunun gideceğini biliyorlar. Karakterlerli oyuncular para istemiyorlar, yürekli oynuyorlar.''
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